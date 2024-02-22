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22 февраля 2024, 11:56 Читати українською

Новая Зеландия выделяет Украине новый пакет помощи почти на $17 миллионов

Новая Зеландия объявила о выделении нового пакета пособий для Украины. Его стоимость составит 25,9 млн. новозеландских долларов ($16,8 млн). Об этом сообщает пресс-служба правительства Новой Зеландии.

Новая Зеландия объявила о выделении нового пакета пособий для Украины.
Фото: wikipedia.org

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«Война нанесла ужасный человеческий ущерб, нанесла огромные страдания и существенно повлияла на региональную и глобальную стабильность. Вот почему Новая Зеландия продолжает поддерживать Украину», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за последние два года Новая Зеландия выделила Украине помощь более чем на 100 млн новозеландских долларов ($62 млн).

Министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз отметила, что в течение последних двух лет военные страны были в Европе и Великобритании, работая со странами-партнерами-единомышленниками над поддержкой Украины, и эта поддержка будет и дальше.

«Правительство с радостью сообщает, что развертывание квалифицированных Сил обороны Новой Зеландии (NZDF) для поддержки Украины будет продлено до июня 2025 года. До 97 военнослужащих NZDF будут продолжать обучать украинских солдат, обеспечивать разведку, связь и материально-техническую поддержку», — заявила Коллинз.

Кроме того, новый пакет помощи также включает:

  • 6,5 млн новозеландских долларов ($4 млн) в Международный фонд для Украины под руководством Великобритании на закупку оружия и боеприпасов для Украины;
  • 7 млн новозеландских долларов ($4,3 млн) гуманитарной помощи для поддержки пострадавших от войны украинцев, в том числе перемещенных в соседние страны. Новая Зеландия будет сотрудничать с международными гуманитарными агентствами и гуманитарными неправительственными организациями Новой Зеландии для предоставления этой поддержки;
  • 3 млн новозеландских долларов ($1,9 млн) в Трастовый фонд Всемирного банка для помощи с восстановлением и восстановлением Украины.

Также отмечается, что правительство Новой Зеландии прорабатывает новые санкции против России, которые направлены на противодействие уклонению от санкций.

Источник: Минфин
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