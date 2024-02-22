Связанные с ИИ токены выросли на фоне выручки Nvidia, швейцарский банк торгует криптой: что нового на рынке

Швейцарский банк PostFinance предложил клиентам торговлю криптовалютами

В среду, 21 февраля, швейцарский банк PostFinance запустил сервис по покупке, продаже и хранению цифровых активов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Клиентская база финансовой организации составляет 2,5 млн. человек. В банке отметили, что PostFinance станет первым системно-образовательным банком в Швейцарии, предложившим такие услуги. Ключевой особенностью в заведении отметили низкий порог входа в $50.

«Криптовалюты предлагают дополнительные варианты инвестиций… В дополнение к традиционным классам активов, таким как наличные деньги, акции и облигации, криптовалюты — часть альтернативных инвестиций, таких как недвижимость и сырье», — заявил инвестиционный директор PostFinance Филипп Меркт.

По его словам, основное преимущество нового сервиса в том, что миллионы клиентов смогут «легко и безопасно» инвестировать в цифровые активы в своем основном банке.

PostFinance обеспечит круглосуточный доступ к 11 криптовалютам в партнерстве со швейцарским регулируемым FINMA криптовалютным банком Sygnum.

По словам главы отдела цифровых активов PostFinance Александра Томы, большинство клиентов финансовой организации заявили о желании покупать криптовалюты без необходимости использования «слабо регулируемых криптобирж».

Связанные с ИИ токены выросли на фоне отчета о выручке Nvidia

Компания Nvidia опубликовала отчет о финансовых результатах за четвертый квартал и 2023 год в целом. Показатели фирмы по прибыли и продажам превзошли ожидания экспертов.

Согласно предоставленным данным, в четвертом квартале 2023 года выручка Nvidia составила $22,1 млрд, что на 22% больше, чем в третьем квартале.

Общий доход компании за 2023 год вырос на 126% по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составил $60,9 млрд. Прибыль на одну акцию в четвертом квартале составила $5,16, превысив среднюю оценку аналитиков в $4,59 за акцию.

Акции Nvidia демонстрировали устойчивый рост за последние 12 месяцев. 22 февраля 2023 года они торговались чуть выше $200, а сейчас, 22 февраля 2024 года, достигли отметки в $674, согласно TradingView.

На фоне публикации отчета Nvidia стоимость некоторых ИК-токенов также выросла. FET подскочил на 12%, RNDR — на 19%, AGIX — на 33%, OCEAN — на 9%, по данным Cryptorank.

В Турции готовят пакет новых правил для криптоиндустрии

В Турции готовят новый пакет нормативных актов для криптовалютной индустрии, которые призваны обеспечить защиту потребителей и одновременно поддержать инновации. Об этом в интервью CoinDesk сообщил заместитель председателя правящей партии AK Party Омер Илери после встречи с представителями криптовалютного сектора.

Он заявил, что встреча была очень полезна, а участники отрасли поделились своим мнением по поводу оценки ситуации. Илери отметил, что у обеих сторон схожие мнения в этом процессе.

«Наша цель — обезопасить граждан, защитить инвесторов, регулировать платформы, но при этом представить законопроект, открывающий путь для инноваций», — сказал Илери.

Он также отметил, что у власти есть «большие планы по разным технологическим отраслям, таким как блокчейн и искусственный интеллект». В качестве примера интереса правительства к сектору криптовалют он отметил такие события, как Blockchain Istanbul и Forum Metaverse.

Tether авторизовала к выпуску 1 млрд. USDT в сети Ethereum

Компания Tether — эмитент стейблкоина USDT — авторизовала к выпуску еще 1 млрд монет в сети Ethereum. В последний раз она пополняла резервы в конце января 2024 года. Тогда Tether также напечатала 1 млрд. USDT, но в сети Tron.

Технический директор компании Паоло Ардоино отметил в X, что объем стейблкоинов на базе Ethereum авторизован, но не выпущен. По его словам, это означает, что он будет использован для дальнейшей эмиссии или свопов между блокчейнами.

По данным CoinMarketCap, капитализация USDT составляет $97,8 млрд.