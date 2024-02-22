За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 407240 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 февраля: 1160 российских оккупантов, 7 танков и 1 самолет
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Потери врага
- личного состава — около 407240 (+1160) человек,
- танков — 6523 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 12373 (+35) ед,
- артиллерийских систем — 9867 (+41) ед,
- РСЗО — 997 (+5) ед,
- средства ПВО — 680 (+2) ед,
- самолетов — 339 (+1) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7596 (+36),
- крылатые ракеты — 1903 (+0),
- корабли /катера — 25 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12924 (+63) ед,
- специальная техника — 1566 (+8)
Источник: Минфин
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