МВФ в ближайшее время может предоставить Украине транш на $900 млн — Bloomberg

Украина и Международный валютный фонд приближаются к договоренности о выплате суммы в $900 миллионов в связи с прекращением помощи со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg .

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Что известно

По сообщению издания, представители Украины и МВФ надеются достичь соглашения с представителями фонда уже на текущей неделе, однако окончательное согласование требуется от исполнительного совета МВФ.

Эта выплата рассматривается как запасной план при невозможности получения финансовой поддержки от США.

Планируется, что это будет первая из четырех выплат, ожидаемых Украиной в текущем году, общей суммой $5,4 миллиарда.

Важно отметить, что это первый случай, когда МВФ предоставляет кредит находящейся в состоянии войны стране.

Напомним

Соглашение Украины о расширенном финансировании (EFF) с доступом в $15,6 миллиарда было одобрено 31 марта 2023 года.