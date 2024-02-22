Украина и Международный валютный фонд приближаются к договоренности о выплате суммы в $900 миллионов в связи с прекращением помощи со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg .
МВФ в ближайшее время может предоставить Украине транш на $900 млн — Bloomberg
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Что известно
По сообщению издания, представители Украины и МВФ надеются достичь соглашения с представителями фонда уже на текущей неделе, однако окончательное согласование требуется от исполнительного совета МВФ.
Эта выплата рассматривается как запасной план при невозможности получения финансовой поддержки от США.
Планируется, что это будет первая из четырех выплат, ожидаемых Украиной в текущем году, общей суммой $5,4 миллиарда.
Важно отметить, что это первый случай, когда МВФ предоставляет кредит находящейся в состоянии войны стране.
Напомним
Соглашение Украины о расширенном финансировании (EFF) с доступом в $15,6 миллиарда было одобрено 31 марта 2023 года.
Комментарии - 7
Рано или поздно ЕС и США поймут, что у нас просто финансовая черная дыра где деньги сжигаются вникуда.
Правительство вместо решения проблем и улучшения экономической ситуации как обычно стоит на коленях с протянутой рукой. Зеленский ездит по миру с фразой «Если не поможете — наши пенсионеры умрут». Армия живет на донатах.
Каждый раз задаю себе вопрос. Если перенестись в 2014. Забыть о всём что уже случилось. И подумать, что мы передумали в ЕС. Янукович при власти. Деньги которые даёт нам ЕС — давала бы недострана. Мы бы жили всё так же хреново, но без войны.