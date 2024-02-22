Международные юристы одобрили конфискацию замороженных активов рф

Группа юридических экспертов утверждает, что конфискация замороженных активов Центробанка россии является законной и разрешенной международным правом, особенно, учитывая масштабы продолжающихся атак россии на Украину. Об этом пишет Bloomberg .

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Согласно сообщению, письмо, которое было разослано в столицах G-7 и получено Bloomberg News, подписано десятью экспертами по международному праву из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США, которые признают законность конфискации и готовы взяться за судебное дело по данным активов.

«Мы пришли к выводу, что в соответствии с международным правом было бы законным для государств, заморозивших российские государственные активы, принять дополнительные контрмеры против россии, учитывая продолжающееся нарушение ею важнейших норм международного права в форме передачи российского государства активов в качестве компенсации ущерба, причиненного непосредственно противоправными действиями россии», — пишут эксперты.

Bloomberg отмечает, что поскольку вторжение россии в Украину продолжается, то растет готовность рассматривать те законодательные решения, которые ранее считалось юридически сомнительным шагом.

В свою очередь, правоведы утверждают, что такие шаги разрешены, поскольку они предпринимаются против государства, которое нарушило международные обязательства и направлено на то, чтобы убедить его прекратить свое противоправное поведение.