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21 февраля 2024, 19:07 Читати українською

Литва продлила временную защиту для украинских беженцев

Литва продлила временную защиту для беженцев из Украины на год — до марта 2025 года. Об этом сообщает LRT.

Литва продлила временную защиту для беженцев из Украины на год — до марта 2025 года.
Фото: pixabay.com

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Украинцам, бежавшим от войны в Литву и получившим работу и этой стране, также продлили на один год срок изучения литовского языка.

«Иностранцы, которым предоставлена или была предоставлена временная защита в Литовской Республике, освобождаются от категории владения государственным языком для трудоустройства в течение 3 лет после предоставления временной защиты в Литве», — говорится в постановлении литовского правительства.

Действующий декрет предполагает двухлетний период.

По информации Министерства образования, науки и спорта, положение о продлении срока владения языком будет касаться как бенефициаров временной защиты, так и тех, кто получил временную защиту, но уже приобрел новый статус, например, разрешение на трудоустройство в Литве.

«Возможности для украинцев изучать литовский язык будут и дальше предоставляться с помощью финансируемых Службой занятости или через систему индивидуальных учебных счетов», — говорится в письме министерства.

В середине марта прошлого года Государственная языковая инспекция проинформировала политиков, что с марта 2024 года начнет проверять знания литовского языка у работающих в стране украинских беженцев.

В письме отмечалось, что если работодатели не предоставят сертификат о сдаче языкового экзамена их работниками, «языковая инспекция и муниципальные языковые менеджеры будут вынуждены принять меры».

Такие планы Государственной речевой инспекции возмутили представителей правительства.

По данным Министерства социальной защиты и труда, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину в Литве было трудоустроено около 30 000 украинцев.

Напомним

До 4 марта 2025 временную защиту для украинских беженцев продлили, в частности, Словакия, Чехия, Швейцария, Болгария и Дания.

«Минфин» писал, что 9 февраля Сейм Польши принял поправку к закону, которая продолжает помощь убегающим от войны украинским беженцам до 30 июня 2024 года, а также продлевает до конца года налоговые льготы для тех, кто оказывает гуманитарную помощь.

Источник: Минфин
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