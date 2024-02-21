К закрытию межбанка курс доллара вырос на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро выросло на 5 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 21 февраля: доллар и евро продолжают расти
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 21 февраля
|
Закрытие 21 февраля
|
Изменения
|
38,58/38,61
|
38,62/38,64
|
4/3
|
41,71/41,73
|
41,76/41,78
|
5/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,30−38,80 грн. Евро покупают за 41,30 грн., а продают за 42,05 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,70−38,80, евро — 41,90−42,10 грн.
«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 33 незарегистрированных посетителя.
Комментарии