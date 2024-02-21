Курс валют на вечер 21 февраля: доллар и евро продолжают расти

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро выросло на 5 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 21 февраля Закрытие 21 февраля Изменения доллар 38,58/38,61 38,62/38,64 4/3 евро 41,71/41,73 41,76/41,78 5/5

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,30−38,80 грн. Евро покупают за 41,30 грн., а продают за 42,05 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,70−38,80, евро — 41,90−42,10 грн.

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