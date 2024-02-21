Убытки украинского агросектора из-за российского вторжения достигли $80 миллиардов — KSE

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 февраля 2024, 19:48 Читати українською

Убытки украинского агросектора из-за российского вторжения достигли $80 миллиардов — KSE

Украинский аграрный сектор по состоянию на 31 декабря 2023 года понес более $80 млрд прямых убытков и потерь в результате полномасштабного российского вторжения. Об этом говорится в исследовании Центра исследований продовольствия и землепользования (KSE Агроцентр) Киевской школы экономики (KSE).

Украинский аграрный сектор по состоянию на 31 декабря 2023 года понес более $80 млрд прямых убытков и потерь в результате полномасштабного российского вторжения.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

За два года после вторжения общий ущерб составил $10,3 млрд, что на 18% больше, чем в предыдущем году. Относительно умеренные темпы этого роста объяснимы тем, что значительная часть активов в регионах, где продолжаются наземные сражения, уже была уничтожена в первый год вторжения.

Тройка регионов, понесших наибольший ущерб, это Запорожская, Херсонская и Луганская области, на которые приходится 65% от общего убытка.

Поврежденная и уничтоженная сельскохозяйственная техника составляет наибольшую категорию ущерба на общую сумму $5,8 млрд. Частично или полностью повреждено около 181 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

Нанесенный ущерб от похищения или уничтожения уже производимой продукции эксперты оценили в $1,97 млрд, ущерб из-за повреждения зернохранилищ — $1,8 млрд, ущерб многолетним насаждениям — $398 млн, животноводству — $254 млн, аквакультуре и рыболовству — $35 млн.

Косвенные потери

Кроме ущерба из-за повреждения и уничтожения физических активов, украинские производители сельхозпродукции сталкиваются с косвенными потерями, вызванными недополучением доходов из-за снижения производства, снижением цен и повышением себестоимости продукции.

В отличие от ущерба, который локализуется на территориях, пострадавших от военных действий, — косвенные потери несут аграрии по всей Украине. Общие оцененные косвенные потери выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим обзором и составили $69,8 млрд.

Потери из-за снижения производства

По подсчетам экспертов, общие потери из-за снижения производства в растениеводстве составили $35,1 млрд, из-за снижения производства животноводческой продукции — $5,6 млрд, из-за снижения внутренних цен — $24,1 млрд, из-за повышения себестоимости производства — $4,4 млрд.

Потребности в реконструкции и восстановлении

Общие потребности в реконструкции и восстановлении в течение следующих 10 лет аналитики KSE оценили в $56 млрд. Приоритетные потребности 2024 года, по их оценке, составят $435 млн, большинство из которых уже покрыто донорским финансированием.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами