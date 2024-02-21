Убытки украинского агросектора из-за российского вторжения достигли $80 миллиардов — KSE

Украинский аграрный сектор по состоянию на 31 декабря 2023 года понес более $80 млрд прямых убытков и потерь в результате полномасштабного российского вторжения. Об этом говорится в исследовании Центра исследований продовольствия и землепользования (KSE Агроцентр) Киевской школы экономики (KSE).

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За два года после вторжения общий ущерб составил $10,3 млрд, что на 18% больше, чем в предыдущем году. Относительно умеренные темпы этого роста объяснимы тем, что значительная часть активов в регионах, где продолжаются наземные сражения, уже была уничтожена в первый год вторжения.

Тройка регионов, понесших наибольший ущерб, это Запорожская, Херсонская и Луганская области, на которые приходится 65% от общего убытка.

Поврежденная и уничтоженная сельскохозяйственная техника составляет наибольшую категорию ущерба на общую сумму $5,8 млрд. Частично или полностью повреждено около 181 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

Нанесенный ущерб от похищения или уничтожения уже производимой продукции эксперты оценили в $1,97 млрд, ущерб из-за повреждения зернохранилищ — $1,8 млрд, ущерб многолетним насаждениям — $398 млн, животноводству — $254 млн, аквакультуре и рыболовству — $35 млн.

Косвенные потери

Кроме ущерба из-за повреждения и уничтожения физических активов, украинские производители сельхозпродукции сталкиваются с косвенными потерями, вызванными недополучением доходов из-за снижения производства, снижением цен и повышением себестоимости продукции.

В отличие от ущерба, который локализуется на территориях, пострадавших от военных действий, — косвенные потери несут аграрии по всей Украине. Общие оцененные косвенные потери выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим обзором и составили $69,8 млрд.

Потери из-за снижения производства

По подсчетам экспертов, общие потери из-за снижения производства в растениеводстве составили $35,1 млрд, из-за снижения производства животноводческой продукции — $5,6 млрд, из-за снижения внутренних цен — $24,1 млрд, из-за повышения себестоимости производства — $4,4 млрд.

Потребности в реконструкции и восстановлении

Общие потребности в реконструкции и восстановлении в течение следующих 10 лет аналитики KSE оценили в $56 млрд. Приоритетные потребности 2024 года, по их оценке, составят $435 млн, большинство из которых уже покрыто донорским финансированием.