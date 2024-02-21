Украинские банки с декабря 2020 года выдали 33199 кредитов на общую сумму 105,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Украинские банки выдали кредитов по госгарантиям на портфельной основе более чем на 105 миллиардов
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
По состоянию на 1 февраля 2024 29 банков-кредиторов обслуживают 19 080 кредитов на сумму 67,2 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 30,8 млрд грн. Это около 70% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд грн).
При этом в январе 2024 года заключено 567 кредитных договоров на сумму более 1,9 млрд. грн. с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 0,98 млрд грн.
По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 февраля текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать Приватбанк, обслуживающий 13 011 кредитов на общую сумму 23,3 млрд грн, что составляет 67 % от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.
Вторым по количеству таких кредитов является Ощадбанк: 2 795 кредитов более чем на 11 млрд грн (87% от лимита банка).
Наибольший объем кредитов обслуживается:
- в Киеве — 1 874 кредита на 6,6 млрд грн;
- в Днепропетровской области — 1585 кредитов на 5,3 млрд грн;
- в Киевской области — 1224 кредита на 4,6 млрд грн;
- во Львовской области — 1590 кредитов на 4,6 млрд грн.
По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:
- сельское хозяйство — 6 754 кредита на общую сумму 34,4 млрд грн;
- оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 7146 кредитов на 15,7 млрд грн;
- перерабатывающая промышленность — 2 494 кредита на 11,5 млрд грн;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1014 кредита на 2,2 млрд грн.
Комментарии