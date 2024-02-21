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21 февраля 2024, 18:38 Читати українською

Украинцы оценили уровень своего благосостояния: у 32% он плохой

В январе 2024 года 32% украинцев оценивали уровень благосостояния собственной семьи как плохой, 52% — как не плохой и не хороший, 12,5% — как хороший. Об этом говорится в данных опроса Центра Разумкова.

В январе 2024 года 32% украинцев оценивали уровень благосостояния собственной семьи как плохой, 52% - как не плохой и не хороший, 12,5% - как хороший.
Фото:depositphotos

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Уровень благосостояния украинцев

По сравнению с данными до начала войны, самооценка граждан существенно не изменилась.

При этом 11% заявляют, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (до войны — 9%).

Доля тех, кто отвечает, что им хватает средств только на питание и приобретение необходимых недорогих вещей, составляет 38%.

Еще 40% заявили, что в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает затруднения.

Кроме того, сказали «живем обеспечено, но совершить некоторые покупки мы пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль и т. д.)» еще 8%.

Заявили «можем себе позволить приобрести практически все, что хотим», 0,7% опрошенных.

Отвечая на вопрос: «Как изменились доходы вашей семьи после 24 февраля 2022 года?», 25% респондентов говорят, что они значительно уменьшились, 33% — несколько уменьшились, 32% — что они не изменились, только 4% — что они несколько увеличились, и только 0,7% — они значительно увеличились.

По сравнению с августом 2023 г. возросла доля респондентов, которые основным источником средств существования называют постоянную работу (с 41% до 48%) и снизились доля тех, кто называет временную работу (с 9% до 5%) и материальную помощь из разных источников (с 5% до 2%).

Методика опроса

Опрос был проведен Центром Разумкова с 19 по 25 января 2024 года среди 2000 респондентов на территории, подконтрольной правительству Украины.

Опрос был проведен в рамках Программы содействия общественной активности «Присоединяйся!», финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
TAN72
TAN72
21 февраля 2024, 18:54
#
На Печерских Липках опрос проводился
+
+15
stas12345
stas12345
21 февраля 2024, 19:08
#
Или в Буковеле
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
21 февраля 2024, 20:35
#
Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. … Кто музыку заказывает тот её и слушает…
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