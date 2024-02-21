Украинцы оценили уровень своего благосостояния: у 32% он плохой

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Уровень благосостояния украинцев

По сравнению с данными до начала войны, самооценка граждан существенно не изменилась.

При этом 11% заявляют, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (до войны — 9%).

Доля тех, кто отвечает, что им хватает средств только на питание и приобретение необходимых недорогих вещей, составляет 38%.

Еще 40% заявили, что в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает затруднения.

Кроме того, сказали «живем обеспечено, но совершить некоторые покупки мы пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль и т. д. )» еще 8%.

Заявили «можем себе позволить приобрести практически все, что хотим», 0,7% опрошенных.

Отвечая на вопрос: «Как изменились доходы вашей семьи после 24 февраля 2022 года?», 25% респондентов говорят, что они значительно уменьшились, 33% — несколько уменьшились, 32% — что они не изменились, только 4% — что они несколько увеличились, и только 0,7% — они значительно увеличились.

По сравнению с августом 2023 г. возросла доля респондентов, которые основным источником средств существования называют постоянную работу (с 41% до 48%) и снизились доля тех, кто называет временную работу (с 9% до 5%) и материальную помощь из разных источников (с 5% до 2%).

Методика опроса