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21 февраля 2024, 17:10 Читати українською

Акции в Китае выросли до максимума за последние недели

Китайский рынок акций вырос до максимального уровня за несколько недель на фоне усиления мер поддержки со стороны властей, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

Китайский рынок акций вырос до максимального уровня за несколько недель на фоне усиления мер поддержки со стороны властей, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиИндекс CSI 300 в ходе торгов 21 февраля вырос на 1,35%, до 3456,87 пункта.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Индекс CSI 300 в ходе торгов 21 февраля вырос на 1,35%, до 3456,87 пункта. Это седьмая сессия роста подряд, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, иностранные инвесторы приобрели китайские акции через торговые связи с Гонконгом на сумму более 13 млрд юаней ($1,8 млрд): это максимум с июля 2023 года. Индекс Hang Seng, который отслеживает китайские акции в Гонконге, прибавил 2,24% и закрылся на уровне 5642,78 пункта — самом высоком с 4 января.

Одной из последних попыток Пекина положить конец разгрому рынка акций в Китае стал запрет на торговлю квантового фонда, пишет Bloomberg.

Подобные фонды используют вычислительные модели и автоматизированные алгоритмы для анализа, принятия инвестиционных решений и совершения сделок. Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи приостановили работу квантового фонда Ningbo Lingjun Investment Management Partnership на три дня, до 22 февраля.

Счет фонда перед этим был временно заблокирован после того, как он за минуту продал акции материкового Китая на 2,6 млрд юаней ($361,3 млн) в начале торгов 19 февраля, что привело к резкому падению индексов двух бирж. Торговые площадки пообещали ужесточить надзор над количественным трейдингом.

Рост китайских индексов 21 февраля может вселить оптимизм по поводу того, что политические усилия Пекина по спасению фондового рынка окупаются, по крайней мере пока, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что в последнее время меры Пекина стали более решительными, и государственные фонды активно скупают акции. Удар регуляторов по алгоритмической торговле помог ослабить силы коротких продаж, считает директор инвестбанка Chanson & Co в Пекине Шэнь Мэн.

Он отметил, что инвесторы ждут анонсов, которые касаются предстоящих политических совещаний. В частности, в марте состоится Всекитайское собрание народных представителей, отмечает Bloomberg.

Источник: Минфин
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