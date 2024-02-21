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21 февраля 2024, 16:52 Читати українською

Банкноты с изображением короля Чарльза появятся в обращении 5 июня

Банкноты с изображением короля Чарльза будут выпущены в обращение в Великобритании 5 июня, сообщается в пресс-релизе Банка Англии.

Банкноты с изображением Карла III будут выпущены в обращение в Великобритании 5 июня, сообщается в пресс-релизе Банка Англии.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахДеталиПортрет короля появится на всех четырех банкнотах (5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов), при этом никаких других изменений в дизайне купюр не произойдет.
Фото: news.sky.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Детали

Портрет короля появится на всех четырех банкнотах (5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов), при этом никаких других изменений в дизайне купюр не произойдет.

«Банкноты с портретом Ее Величества Королевы Елизаветы II останутся законным платежным средством и будут находиться в обращении вместе с банкнотами короля Чарльза», — отмечается в сообщении.

Новые купюры будут печатать только для замены изношенных и в случае какого-либо повышения спроса на банкноты.

«Наш подход соответствует рекомендациям Королевского двора и направлен на минимизацию экологических и финансовых последствий», — говорится в пресс-релизе. Это означает, что новые банкноты с изображением короля Чарльза будут появляться в обращении постепенно.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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