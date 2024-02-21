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21 февраля 2024, 14:53 Читати українською

Danone планирует продать российские активы бизнесмену, связанному с Кадыровым — Financial Times

Danone планирует продать свой российский бизнес члену установленного Кремлем руководства, связанному с племянником лидера Чечни Рамзана Кадырова, через семь месяцев после того, как Путин приказал конфисковать локальные предприятия французской компании. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы и осведомленные источники.

Danone планирует продать свой российский бизнес члену установленного Кремлем руководства, связанному с племянником лидера Чечни Рамзана Кадырова, через семь месяцев после того, как Путин приказал конфисковать локальные предприятия французской компании.
Фото: agroportal.ua

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Danone хочет продать российские активы молочной компании «Вамин Татарстан», которая принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову.

Мингазов был назначен в правление Life & Nutrition (переименованная «дочка» Danone в России) этим летом после того, как Кремль передал контроль над компанией Якубу Закриеву, 33-летнему племяннику Кадырова. Таким образом, Москва отомстила за санкции Запада, введенные в ответ на ее нападение на Украину.

В письме, направленном российскому министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, с которым ознакомилась редакция FT, Айрат Мухамадеев, директор новообразованной компании, принадлежащей «Вамин Татарстан», заявил, что компания согласилась заплатить 17,7 млрд рублей ($191,5 млн) за контроль над российским бизнесом Danone — 7,7 млрд рублей пойдут на обслуживание долга Danone, а остальные — на оплату капитала Danone в компании.

Соглашение должно быть одобрено Министерством сельского хозяйства России, а затем состоится голосование в специальном правительственном подкомитете, ответственном за одобрение выхода западных компаний из страны.

По словам людей, знающих процесс, продажа Danone остается неопределенной — заявки многих западных компаний были отклонены или их соглашения распались из-за разногласий в российском правительстве.

Компания Danone от каких-либо комментариев в ответ на запрос FT отказалась.

Источник: Минфин
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