Индекс цен на жилье в Украине по итогам 2023 года составил 114,5%, тогда как в 2022 году составил 113%, а в довоенном 2021 году — 114,8%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.
Рост цен на жилье в Украине почти достиг довоенного уровня — Госстат
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Как изменились цены
Первичный рынок
На первичном рынке цены на жилье выросли по итогам 2023 года на 12,8%, замедлив рост по сравнению с 2022 годом, когда показатель составил 14,6%. При этом однокомнатные квартиры подорожали на 14%, двухкомнатные — на 11,1%, трехкомнатные — на 13,5%.
Вторичный рынок
В то же время на вторичном рынке жилье подорожало на 15,6%, что на 3,5 п. п. выше показателя 2022 года. Однокомнатные квартиры на «вторичке» подорожали на 14,5%, двухкомнатные — на 17%, трехкомнатные — на 14,8%.
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Индекс на жилье
По данным Госстата, в четвертом квартале 2023 года индекс цен на жилье вырос до 116,1% по сравнению со 111,9% в четвертом квартале 2022 года. В частности, в октябре-декабре 2023 года на первичном рынке цены выросли на 14,6% против 12,7% в октябре-декабре 2022-го, а на вторичном рынке рост составил 17% против 11,4% соответственно.
В четвертом квартале 2023 года против третьего индекс цен на жилье снизился на 3,6 п. п. — до 102,4% со 106%. В частности, на первичном рынке жилье подорожало в среднем на 2,5%: однокомнатные квартиры — на 2,5%, двухкомнатные — на 2,1%, трехкомнатные — на 3,4%.
На вторичном рынке в четвертом квартале 2023 жилье подорожало на 2,3% против 6,9% в третьем квартале. Однокомнатные квартиры выросли в цене на 2,3%, двух- и трехкомнатные — на 2,5% и 2,2% соответственно.
Госстат отметил, что показатели приведены без учета временно оккупированных территорий и части территорий, где ведутся боевые действия.
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В среднем каждый приобрел за год по 10 квартир.