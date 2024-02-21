Рост цен на жилье в Украине почти достиг довоенного уровня — Госстат

Индекс цен на жилье в Украине по итогам 2023 года составил 114,5%, тогда как в 2022 году составил 113%, а в довоенном 2021 году — 114,8%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

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Как изменились цены

Первичный рынок

На первичном рынке цены на жилье выросли по итогам 2023 года на 12,8%, замедлив рост по сравнению с 2022 годом, когда показатель составил 14,6%. При этом однокомнатные квартиры подорожали на 14%, двухкомнатные — на 11,1%, трехкомнатные — на 13,5%.

Вторичный рынок

В то же время на вторичном рынке жилье подорожало на 15,6%, что на 3,5 п. п. выше показателя 2022 года. Однокомнатные квартиры на «вторичке» подорожали на 14,5%, двухкомнатные — на 17%, трехкомнатные — на 14,8%.

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