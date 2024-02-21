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21 февраля 2024, 13:14 Читати українською

В Украине растет уровень мошенничества — Опендатабот

В 2023 году в Украине было открыто 82 609 уголовных производств по ст. 190 УК «Мошенничество». Это самый высокий показатель за последние 11 лет. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Офиса генпрокурора.

В 2023 году в Украине было открыто 82 609 уголовных производств по ст.
Фото:depositphotos

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Как изменился показатель

Показатель открытых уголовных производств за 2023 год в 2,6 раза больше, чем в 2022-м, когда впервые за длительное время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов.

Последний рекорд по делам по этому уголовному производству установлен в 2013 году — тогда количество новых производств достигло 47 142. После этого показатель шел на спад вплоть до начала полномасштабного вторжения.

Уже в начале 2024 установлен новый антирекорд, в частности, в январе было 8421 открытое производство по этой же статье. Это в 1,4 раза больше чем в январе 2023 года.

В то же время, дел о мошенничестве, которые доходят до суда, с начала вторжения стало меньше — в 2021-м их было 34%, а в течение двух последних лет — только 18%.

Источник: Минфин
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