Из Coinbase вывели биткоины за сутки на $1 млрд, Circle прекратит выпуск USDC в TRON: что нового на рынке

Из Coinbase вывели биткоины почти на $1 миллиард в сутки

19 февраля 2024 года на криптовалютной бирже Coinbase было зафиксировано массовое перемещение биткоинов. Аналитики CryptoQuant сообщили о выводе более 18 000 биткоинов на сумму почти в $1 млрд.

По имеющейся информации, средства были распределены между несколькими новыми кошельками. В каждый адрес поступило от $45 млн до $171 млн в биткоинах, сообщили эксперты.

По данным CryptoQuant, после большого оттока книга ордеров Coinbase содержит около 394 000 BTC за отметку в более чем $20,5 млрд.

Точные причины перевода пока неизвестны. Вероятно, биткоины вывели для дальнейшего обеспечения ликвидности на внебиржевом рынке или самостоятельного хранения.

В феврале открытый интерес к биткоин-фьючерсам достиг максимума с ноября 2021 года. Также мы сообщали, что аналитическая платформа Arkham обнаружила кошельки MicroStrategy с биткоинами на $9,7 млрд.

Игровой токен Pixels за сутки увеличил объем торгов до $1 миллиарда

Объем торгов токеном Pixels за сутки после запуска превысил $1 млрд. Токен находится на 13 месте по популярности среди игровых монет в рейтинге CoinGecko.

Фермерская блокчейн игра Pixels в стиле ретро позволяет покупать земельные участки и домашних животных в формате NFT. Первоначально игра была построена на Polygon, но прошлой осенью перешла на сайдчейн Ronin.

Команда проекта распределяла токены среди 28 000 лучших игроков и ранних владельцев земельных участков Pixels NFT. Дополнительные 20 млн PIXEL от разработчиков получили стейкеры Ronin.

Торги токеном стартовали в понедельник, 19 февраля, на ряде бирж, включая Binance, BingX, Bitget и KuCoin. Binance в рамках Launchpool производила раздачу 350 млн PIXEL за стейкинг BNB или FDUSD.

К моменту написания новости цена PIXEL составляет $0,51, по данным CoinGecko. За сутки актив просел на 11,4%. Рыночная капитализация составляет $397,9 млн.

Circle прекратит выпуск USDC в блокчейне TRON

Компания Circle заявила о том, что постепенно прекратит выпуск стейблкоинов USDC в блокчейне TRON. Согласно прессрелизу, это направлено на обеспечение надежности и прозрачности актива.

«В рамках нашей системы управления рисками Circle постоянно оценивает пригодность всех блокчейнов, где поддерживается USDC. Это решение является результатом общекорпоративного подхода», — говорится в пресс-релизе.

Эмитент призвал розничных пользователей вывести USDC из сети на бирже для конвертации в фиат или перевод в другие цепочки. При этом отказ от поддержки TRON не будет сиюминутным.

Институциональные клиенты программы Circle Mint смогут вывести стейблкоины в другую сеть вплоть до февраля 2025 года. В то же время, компания заверила пользователей в своей стабильности и платежеспособности.

По данным DeFiLllama, большая часть стейблкоинов USDC находится в сети Ethereum — 81,98%. Tron занимает пятое место с долей в 1,17%.

На фоне новости курс нативного токена TRON — TRX — остался стабильным. На момент написания новости он торгуется по $0,14 согласно CoinMarketCap. За сутки он вырос на 2,32%.

Coinbase планирует запустить криптодеривативы в Канаде

Криптовалютная биржа Coinbase планирует существенно расширить свои продукты и услуги в Канаде, в том числе путем предложения криптодеривативов. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на регионального директора биржи Лукаса Мэтиссона.

По словам Мэтиссона, регулирование криптосферы в Канаде может стать стандартом для всего мира. Он отметил, что Coinbase находится в процессе регистрации как дилер.

«Принципы регулирования в Канаде позволяют компаниям внедрять новые продукты и услуги», — подчеркнул Мэтисон.

В ближайшей перспективе Coinbase планирует выпустить на локальный рынок бессрочные фьючерсы на криптоактивы и другие деривативы, отметил он. Также Метисон заявил, что биржа ведет активный диалог с властями по обновлению нормативно-правовой базы.

В этих целях компания присоединилась к некоммерческой организации Canadian Web3 Council. Ее цель — смягчить регулирование в стране, отметил Мэтисон. Он назвал уход с рынка больших платформ прямым следствием некоторых реформ.

В то же время, он высоко оценивает шансы на запуск новых решений. Метисон отметил, что Канада является песочницей для испытания продуктов, которые позже могут появиться в США или Европе.