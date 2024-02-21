Курс валют на 21 февраля: В банках доллар прибавил 15 копеек, евро — 29 копеек

В среду, 21 февраля, на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже прибавил 15 копеек. Евро в покупке прибавило 29 копеек, а в продаже 20 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил в покупке 7 копеек, а в продаже 6 копеек. Евро в покупке и продаже прибавило 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,30−38,80 грн. Евро покупают за 41,39 грн, а продают за 42,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,67−38,78 грн, евро — 41,80−42,00.

Межбанк открылся в диапазоне 38,58−38,61 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,71−41,73 грн/евро.