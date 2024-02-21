В Украине упростили реализацию жилищного сертификата «єВідновлення»

Украина упрощает процедуру прекращения права собственности на уничтоженные жилищные объекты для владельцев, получивших жилищный сертификат. Теперь для этого достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, которое можно получить у нотариуса или местного совета. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Упрощение процедуры

«Забронировали жилищный сертификат? Нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект. По отзывам первых владельцев нового жилья, этот этап занимал больше времени и усилий. Помогаем людям — упрощаем процедуру», — написали в Минцифры.

Отмечается, что такое нововведение призвано облегчить процесс восстановления прав собственников на новое жилье после потери собственности из-за военных действий.

В ведомстве добавляют, что вместо копии акта можно получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного жилья. Это можно сделать у любого нотариуса, имеющего доступ в Реестр. Их перечень находится в местном совете, где расположен уничтоженный объект недвижимости.

Важно, что прекратить право собственности на уничтоженное имущество необходимо после бронирования средств по жилищному сертификату, но перед заключением сделки купли-продажи нового жилья.

Что известно о программе «єВідновлення»

Первый этап программы «єВідновлення» стартовал 10 мая. Сначала речь шла только о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление помещений, получивших незначительные повреждения. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

В июле Кабинет министров урегулировал отношения, связанные с выплатой компенсаций людям, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное войной жилье. А с 1 августа стало доступно оформление компенсаций и за уничтоженные помещения. Владельцы таких объектов смогут потратить средства на приобретение или строительство нового жилья.

Украинцы, которые произвели ремонт поврежденного жилья по программе «єВідновлення», теперь могут подать отчет через портал «Дия». Ранее услуга была доступна только в приложении.