За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1130 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 406080 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 февраля: 1130 российских оккупантов, 13 танков и 39 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 406080 (+1130) человек,
- танков — 6516 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 12338 (+70) ед,
- артиллерийских систем — 9826 (+53) ед,
- РСЗО — 992 (+4) ед,
- средства ПВО — 678 (+3) ед,
- самолетов — 338 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7560 (+39),
- крылатые ракеты — 1903 (+1),
- корабли /катера — 25 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12861 (+56) ед,
- специальная техника — 1558 (+7)
Источник: Минфин
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