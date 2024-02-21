«єОселя»: с начала года уже выдано кредитов на 1,8 млрд грн

С начала 2024 года более 1 тыс. украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» на 1,8 млрд грн. Об этом сообщает Министерство экономики.

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Сколько получено кредитов

Всего от старта программы кредиты уже получили 7400 семей на общую сумму 11,2 млрд грн.

«В этом году уже 1 000 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе „єОселя“ в общей сложности на 1,8 млрд грн. Более половины кредитов получили военнослужащие по контракту и силовики, 9% — медики, 8% — педагоги и ученые», — заявила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Кто может взять кредит

В министерстве напомнили, что представители этих профессий могут взять ипотечный кредит под 3%. 30% заемщиков этого года взяли кредит на условиях массовой ипотеки — под 7%.

Такой кредит доступен для всех украинцев, не имеющих собственного жилья, или нуждающихся в улучшении жилищных условий", — говорится в сообщении.

Также у украинцев есть возможность приобрести по программе не только квартиру, но и частный дом или таунхаус, пояснили в Минэкономики.

На прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 154 кредита на 248 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 83 военнослужащих и силовиков, 11 педагогов, 15 медиков и 3 ученых;

кредиты под 7% получили 33 украинца без собственного жилья, 2 ВПЛ и 7 ветеранов.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (107 кредитов) и у застройщика (40). Также 7 украинцев взяли кредиты на покупку строящейся квартиры.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы: