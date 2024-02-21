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21 февраля 2024, 10:49 Читати українською

«єОселя»: с начала года уже выдано кредитов на 1,8 млрд грн

С начала 2024 года более 1 тыс. украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» на 1,8 млрд грн. Об этом сообщает Министерство экономики.

С начала 2024 года более 1 тыс украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе «Еселя» на 1,8 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Сколько получено кредитов

Всего от старта программы кредиты уже получили 7400 семей на общую сумму 11,2 млрд грн.

«В этом году уже 1 000 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе „єОселя“ в общей сложности на 1,8 млрд грн. Более половины кредитов получили военнослужащие по контракту и силовики, 9% — медики, 8% — педагоги и ученые», — заявила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Кто может взять кредит

В министерстве напомнили, что представители этих профессий могут взять ипотечный кредит под 3%. 30% заемщиков этого года взяли кредит на условиях массовой ипотеки — под 7%.

Такой кредит доступен для всех украинцев, не имеющих собственного жилья, или нуждающихся в улучшении жилищных условий", — говорится в сообщении.

Также у украинцев есть возможность приобрести по программе не только квартиру, но и частный дом или таунхаус, пояснили в Минэкономики.

На прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 154 кредита на 248 млн грн, среди которых:

  • кредиты под 3% получили 83 военнослужащих и силовиков, 11 педагогов, 15 медиков и 3 ученых;
  • кредиты под 7% получили 33 украинца без собственного жилья, 2 ВПЛ и 7 ветеранов.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (107 кредитов) и у застройщика (40). Также 7 украинцев взяли кредиты на покупку строящейся квартиры.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

  • Киевской области — 40;
  • города Киева — 35;
  • Львовской области — 12;
  • Полтавской и Хмельницкой — по 9
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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nitrolog
nitrolog
21 февраля 2024, 11:13
#
Цікаво кому насправді їх дають, мій кум військовий не зміг взяти під 3% (бо мобілізований, дають тільки контрактникам), ну ок є ще дружина медик, банк рахує не сукупний дохід родини, а тільки дружини, відповідно їм не вистачає більше того перший внесок дорівнює 50%, таких грошей звісно в них немає.
Гарний такий кредит для «пільгових» категорій…
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KlaviK
KlaviK
21 февраля 2024, 11:25
#
Не знаю, кому видають, але я ВПО і зара намагаюсь десь 3 місяці собі щось знайти під 7%. Але просто не встигаю. З під носу все уходить. Нещодавно навіть доїхати на перегляд квартири (Вишневе, Київська обл.) не встиг, вже дали згоду люди до мене на перегляді (єОселя 3%). І ще дивлюсь, що ціни вже лізуть угору. Якщо з пів року тому можна було знайти 3х-кімнатну десь у передмісті Київа за 30−35К у.е. (в районах, де саме мені цікаво), то зара зовсім з розуму всі з'їхали, 55−60К і не нижче. І це буде, у кращому випадку, реконструйований хрущ і далеко не новобудова.
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