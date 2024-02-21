Bank of America назвал восемь ETF с большим потенциалом роста

Команда аналитиков из Bank of America предсказала индексу S&P 500 рост до нового максимума — 5600 пунктов, а также большой потенциал скачка для 8 ETF, пишет Business Insider.

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Несмотря на не слишком благоприятные последние данные по инфляции потребительских цен в США, индекс вернулся ниже рекордного уровня, тем не менее, инвесторам не стоит беспокоиться, так как должно пройти некоторое время, когда индекс откатывается назад после достижения «круглой» отметки — 1000 пунктов (февраль 1998 г.), 2000 пунктов (август 2014 г.), 3000 пунктов (октябрь 2019 г.) и 4000 пунктов (апрель 2021 г.). Он вновь опустился ниже 5000, прежде чем продолжить циклический и долгосрочный «бычий» подъем.

Согласно рассчитанной аналитиками модели, даже если S&P 500 упадет дальше от своего нового максимума, он увидит поддержку на уровнях 4800 и 4600 пунктов, однако если «бычий» рост продолжится, индекс может достичь 5200 и даже 5600 пунктов.

8 ETF, которые готовы сделать сильный рывок, позиционируя себя для больших прорывов вверх:

1. 1. XLV (Health Care Select Sector SPDR) (XLV) — этот фонд в сфере здравоохранения продемонстрировал некоторое лидерство по отношению к SPX в 2024 году и пробивается выше отметки 141.

2. XBI (SPDR S&P Biotech ETF) — фонд, специализирующийся на биотехнологиях, может выйти выше пика начала 2024 года и конца 2022 года — около 94−95, а при благоприятном росте — до 118−119, а затем до 127 пунктов.

3. IBB (iShares Biotechnology ETF) — еще один подобный предыдущему фонд, который может совершить толчок выше уровня сопротивления на уровне 137−139 пунктов и имеет потенциал роста до 165 и 172.

4. IYT: (iShares U.S. Transportation ETF) — фонд, направленность которого — сфера транспорта. Если он удержится на планке 265 пунктов и сохранит «бычий» рост, то преодолеет следующее сопротивление — от 280 до 282 пунктов.

5. RSP (The Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) — этот фонд имеет потенциал роста на уровне 160,45−164,90 пунктов до 177 и 185 пунктов.

6. SPHB (Invesco S&P 500 High Beta ETF) — фонд может удержаться выше отметки 80−77 пунктов и имеет потенциал для новых максимумов — 103 и 109−110 пунктов.

7. IWM (iShares Russell 2000 ETF) — этому фонду благоприятствует потенциал роста за пределами уровней сопротивлений 205 и 208−212 в направлении 234 пунктов.

8. CALF (The Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) — этот фонд может осуществить «бычий» прорыв выше 45−44 пункта до 56.