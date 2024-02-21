Евросоюз оставил россию в «черном» списке стран, не сотрудничающих в сфере налогообложения. Об этом идет речь на сайте Европейской комиссии.
ЕС оставил россию в «черном» списке оффшоров
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Что известно
Список является инструментом ЕС в борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием средств. В него относят страны, стимулирующие налоговые злоупотребления, размывающие налоговую базу членов ЕС. Формирование списка таких юрисдикций позволяет странам ЕС давить на них для проведения реформ.
«Черный» список ЕС обновляется дважды в год.
«Страны-члены удалили четыре юрисдикции — Багамские острова, Белиз, Сейшельские острова и острова Теркс и Кайкос — из перечня ЕС по юрисдикциям, которые не сотрудничают в налоговых вопросах», — говорится в сообщении.
Теперь в перечне остаются 12 юрисдикций, которые не улучшили систему налогообложения или достигли недостаточного прогресса в выполнении предыдущих обязательств.
Это касается таких стран:
- Американское Самоа,
- Ангилья,
- Антигуа и Барбуда,
- Фиджи,
- Гуам,
- Палау,
- Панама,
- российская федерация,
- Самоа,
- Тринидад и Тобаго,
- Виргинские острова США и Вануату.
Евросоюз составляет перечень юрисдикций, не сотрудничающих по вопросам налогообложения, на основании внимательного наблюдения, мониторинга, анализа и опросов на местах.
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