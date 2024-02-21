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21 февраля 2024, 8:52 Читати українською

ЕС оставил россию в «черном» списке оффшоров

Евросоюз оставил россию в «черном» списке стран, не сотрудничающих в сфере налогообложения. Об этом идет речь на сайте Европейской комиссии.

Евросоюз оставил россию в «черном» списке стран, не сотрудничающих в сфере налогообложения.
Фото:depositphotos

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Что известно

Список является инструментом ЕС в борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием средств. В него относят страны, стимулирующие налоговые злоупотребления, размывающие налоговую базу членов ЕС. Формирование списка таких юрисдикций позволяет странам ЕС давить на них для проведения реформ.

«Черный» список ЕС обновляется дважды в год.

«Страны-члены удалили четыре юрисдикции — Багамские острова, Белиз, Сейшельские острова и острова Теркс и Кайкос — из перечня ЕС по юрисдикциям, которые не сотрудничают в налоговых вопросах», — говорится в сообщении.

Теперь в перечне остаются 12 юрисдикций, которые не улучшили систему налогообложения или достигли недостаточного прогресса в выполнении предыдущих обязательств.

Это касается таких стран:

  • Американское Самоа,
  • Ангилья,
  • Антигуа и Барбуда,
  • Фиджи,
  • Гуам,
  • Палау,
  • Панама,
  • российская федерация,
  • Самоа,
  • Тринидад и Тобаго,
  • Виргинские острова США и Вануату.

Евросоюз составляет перечень юрисдикций, не сотрудничающих по вопросам налогообложения, на основании внимательного наблюдения, мониторинга, анализа и опросов на местах.

Источник: Минфин
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