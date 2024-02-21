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21 февраля 2024, 10:00 Читати українською

Как стать наибольшей сетью и брендом №1 на рынке специализированного авторемонта Украины при кризисе

С чего все начиналось?

В 2000-х в Украине водители активно начали интересоваться дизельными автомобилями. Они появились на вторичном рынке благодаря экспорту из Европы, были доступны по цене, еще имели достаточный ресурс и позволяли экономить на топливе. Обеспечить необходимый уровень обслуживания таких авто в Украине могли или дилерские сети, или гаражные мастера. Первое — это дорого, а второе — ненадежно.

Поэтому в 2019 году после анализа авторынка был открыт первыйсервис «ТурбоСТО» в Киеве. Он специализировался на ремонте турбокомпрессоров, топливных насосов и форсунок. Именно они первыми выходили из строя у дизельных авто. Компания ТурбоСТО решила попробовать занять промежуточное место между официалами и гаражным сервисом и предоставлять качественный ремонт по доступным ценам. Судя по тому, что сейчас в Украине насчитывается уже более 30 филиалов компании — ей это удалось!

Любой кризис — это новые возможности!

Первыми серьезными трудностями для этого «молодого» бизнеса, как и для многих других, стала конечно пандемия 2020/21 гг. На тот момент ТурбоСТО уже была представлена в 6 регионах Украины, имела оснащенные специализированным оборудованием и стендами цеха, опытных мастеров и достаточно большой спрос на свои услуги. В период вынужденной изоляции узлы активно принимались на ремонт по почте или ремонтировались с соблюдением всех мер предосторожности.

На начало 2022 года ТурбоСТО уже открыла 16 филиалов по Украине, в том числе в Варшаве, Польша. Но его пришлось закрыть из-за военного положения в Украине. Руководство компании приняло решение продолжать бизнес, ведь в нем была насущная потребность как гражданского населения, так и наших военных.

ТурбоСТО сейчас оперативно оказывает помощь с ремонтом полноприводных грузовых автомобилей армейского класса, а также БТР и БМП как в прифронтовых, так и в западных регионах. Также при сотрудничестве с благотворительными фондом «Твой шаг» было подготовлено около 20 мобильных СТО. Всего на сегодняшний день отремонтировано уже более 700 единиц военной техники, передано 154 модема Starlink и введены 10%-отчисления средств с каждого ремонта на нужды ВСУ. Завершить прошлый год компания смогла на отметке +10 новых сервисов, причем половина из них в первую очередь открывалась в прифронтовой зоне для срочных заказов. Сейчас там ежедневно осуществляется более 4 000 ремонтов турбин, ТНВД, форсунок и сажевых фильтров.

Выход из зоны комфорта — движущая сила для масштабирования бизнеса

Компания ТурбоСТО отличается среди конкурентов на рынке своим авторским подходом к обслуживанию сложных узлов автомобиля. А также верностью своей миссии — сделать качественный авторемонт дизельных автомобилей доступным в каждом уголке Украины, а в будущем и расшириться на Европу. Поэтому уже сейчас руководство компании пытается максимально модернизировать и оптимизировать как производственные, так и административные процессы. Станции полностью укомплектованы необходимым оборудованием, сеть имеет наибольшее количество подъемников, стендов и станков среди конкурентов отрасли. Персонал проходит профтехническое обучение и подготовку.

В административном секторе уже активно используются технологии искусственного интеллекта — виртуальный голосовой помощник Intelsa. Современная CRM-система Creatio от компании Terrasoft позволяет оптимизировать управление проектами. Для контакт-центров внедряется платформа Webitel, а система интуитивных инструментов Worksection используется для внутреннего управления процессами.

Бизнес на скорости 180 тыс оборотов в минуту!

Конечно, проделанная работа, быстрые темпы развития не могли остаться незамеченными. Уже будучи дважды отмеченной как «Лучшая СТО по ремонту турбин» по версии Автоэксперт, ТурбоСТО получило в 2023 году еще награду «Выбор потребителя» от Всеукраинского отраслево-аналитического центра. Но особым достижением считается почетное присуждение звания бренда № 1 по версии международного престижного фестиваль-конкурса «Выбор года» среди автосервисов по ремонту и обслуживанию турбин и топливной системы. Данная бизнес-награда присуждается на основе маркетингового исследования предпочтений потребителей. И они сделали свой правильный выбор — причем уже не впервые!

У сети ТурбоСТО достаточно амбициозные планы на следующий год, и кто знает, возможно скоро именно в вашем городе появится вывеска нового специализированного автосервиса по ремонту топливных систем, форсунок и турбин, которые здесь точно смогут настроить на скорость 180 оборотов в минуту.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
21 февраля 2024, 10:05
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«На початок 2022 року ТурбоСТО уже відкрила 16 філіалів по Україні, в тому числі у Варшаві, Польша.»

круто — ми вже Польщу окупували!
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 февраля 2024, 10:20
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После фразы -…ремонт форсунок… дальше можно не читать!
Если, разборка «бошевских» форсунок и установка (как показала практика) китайского ремкомплекта, называется …ремонтом… тогда. это просто круто!
А что с неразборными форсунками ?
Из своего опыта -никогда, имея дизельное авто не приезжайте к подобным конторам -только на фирменный сервис! Дорого! Но в результате дешевле чем связываться с подобными конторами.
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