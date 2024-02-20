Департамент внутреннего аудита НБУ возглавила Елена Авраменко

Новым директором Департамента внутреннего аудита НБУ Совет Национального банка с 20 февраля 2024 года назначил Елену Авраменко. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Вадим Миронюк, до этого возглавлявший Департамент внутреннего аудита, по решению Совета Национального банка уволен с должности директора Департамента внутреннего аудита согласно поданному заявлению.

В сферу ответственности новоназначенного директора Департамента внутреннего аудита будет входить, в частности, оценка эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля и выполнения управленческих функций, обеспечиваемых структурными подразделениями Национального банка, в соответствии с международными стандартами профессиональной практики внутреннего аудита.

В НБУ напомнили, что в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» руководитель подразделения внутреннего аудита Национального банка назначается сроком на пять лет. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения внутреннего аудита относится к полномочиям Совета Национального банка.

Департамент внутреннего аудита входит в вертикаль подчинения «Общий блок», руководство которой осуществляет глава Национального банка Андрей Пышный.

«Ужесточение эффективности внутреннего контроля Национального банка будет основной задачей для новоназначенного директора Департамента внутреннего аудита. Надеюсь на содержательную и результативную работу в этом направлении», — прокомментировал Пышный.

Кто такая Елена Авраменко

У Елены Авраменко более 15 лет опыта работы в сфере внутреннего аудита, в том числе на руководящих должностях.

До назначения на должность директора Департамента внутреннего аудита НБУ Елена Авраменко занимала должность заместителя директора — начальника управления аудита финансово-административной деятельности и денежного обращения этого департамента.

В целом в Нацбанке Елена Авраменко работает с декабря 2015 года. До этого она работала в банках, в частности, в 2010—2015 годах — в АО «Укрсиббанк» (является частью международной финансовой группы BNP Paribas).

Елена Авраменко окончила Киевский институт банковского дела (бакалавр по банковскому делу) и Киевский национальный экономический университет имени В. Гетьмана (магистр по банковскому делу).