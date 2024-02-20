Более 80% малого и среднего бизнеса возобновили работу после полномасштабного вторжения

На конец 2023 года в Украине работу возобновили 82% малых и средних предприятий, которые приостановили деятельность из-за полномасштабного вторжения России. Об этом свидетельствуют данные исследования влияния войны на микро-, малые и средние предприятия (ММСП) в Украине от Программы развития ООН, «Центра экономического восстановления» и Минэкономики, передает Укринформ.

Отмечается, что в течение 2023 года работу возобновили почти 91% ММСП, вынужденных в 2022 году приостановить деятельность из-за военных действий. До конца года их осталось чуть больше 82%.

Кроме того, компании поэтапно возвращаются к довоенному уровню погрузки мощностей — в среднем сейчас они используют их на 53,4%. До конца этого года опрошенные бизнесы планируют увеличить этот показатель до 56%, а также при наличии спроса нарастить оборот на 50%.

Ущерб из-за войны

Большинство компаний сообщили исследователям об убытках из-за войны войны в размере до $100 тыс. Наибольшее влияние испытали строительная сфера и перерабатывающая промышленность, наименьшее — агропромышленный и телекоммуникационный секторы, а также сфера обслуживания.

По данным исследования, предприятия на востоке и юге Украины понесли в 1,5 раза большие убытки, чем на западе. Каждый второй предприниматель заявил, что его бизнес не выживет без помощи государства. Они утверждают, что ссуды, программы трудоустройства, снижение налогов и гранты стали решающими для выживания.

Прогноз на 2024 год

По прогнозам на 2024 год, ММСП имеет сдержанный оптимизм. Среди главных вызовов на текущий год, влияющих на коммерческую деятельность, опрошенные предприниматели называют:

непредсказуемую ситуацию,

низкий спрос,

дефицит рабочей силы

Однако компании не планируют дальнейшего сокращения персонала, что указывает на потенциал экономического обновления.

Напомним

«Минфин» писал, что в январе 2024 года бизнес ухудшил оценки текущих результатов и перспектив своей деятельности. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно.