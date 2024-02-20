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20 февраля 2024, 18:20 Читати українською

Банки в Украине за 2 года сократили около 20% сотрудников — обзор

За два года количество банковских работников в Украине сократилось на 24 тысячи на 19,8% и составило на конец 2023 года 97 тысяч сотрудников. Об этом говорится в обзоре банковского сектора НБУ.

За два года количество банковских работников в Украине сократилось на 24 тысячи на 19,8% и составило на конец 2023 года 97 тысяч сотрудников.
Фото:depositphotos

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Сокращение персонала

«Впервые с начала полномасштабного вторжения банки предоставили отчетность об учетной численности штатных работников: она ожидаемо сократилась во всех группах банков», — отметил Нацбанк.

Так, больше всего упала численность сотрудников банков с иностранным капиталом — на 14,4 тыс., или на 42,9%, до 19,2 тыс. человек. Частные банки сократили штат на 5,2 тыс. человек, или на 15,7% — до 27,9 тыс. человек.

Читайте: За дверью Нацбанка: как работает персонал НБУ, сколько получает и почему не думает о прибыли

Сотрудников государственных банков, среди которых национализированный в 2023 году «Сенс Банк», за год стало меньше на 4,4 тыс. или на 8,1% — 50 тыс.

Крупнейший украинский банк Приватбанк сократил 2,3 тыс. сотрудников, или 9,9%, и к концу прошлого года в нем работало 20,5 тыс. человек, тогда как в других госбанках — 29,4 тыс., что на 2,1 тыс., или 6,8% меньше, чем двумя годами раньше.

В результате доля банковских сотрудников, работающих в госбанках, выросла с 44,9% до войны до 51,5%.

Источник: Минфин
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