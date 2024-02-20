Трамп выпустил коллекцию золотых кроссовок за $399. Их раскупили за пять часов

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Кроссовки и шнурки покрыты золотой краской, с буквой Т (Трамп) на языке и боковой части с использованием синего, красного, белого цвета и звездочек, как на флаге США. Обувь продавалась за 399 долларов за пару и разошлась за пять часов.