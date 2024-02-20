Валовой внутренний продукт — ключевой показатель экономического здоровья Израиля — упал на 19% в годовом исчислении в четвертом квартале 2023 года. Это эквивалентно падению на 5% в период с октября по декабрь. Об этом пишет BBC.
ВВП Израиля упал на 19% из-за войны с ХАМАС
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По данным Центрального бюро статистики, вспышка конфликта 7 октября «непосредственно повлияла» на ВВП.
Израиль и ХАМАС находятся в состоянии войны после того, как боевики из палестинской группировки совершили беспрецедентное нападение на Израиль из Газы — самое смертоносное в истории Израиля.
Падение ВВП
Эксперты заявили, что данные, опубликованные в понедельник Центральным статистическим бюро Израиля, оказались гораздо хуже, чем ожидалось.
Средняя оценка в опросе аналитиков Bloomberg была для годового падения на 10,5%.
Центральное бюро статистики заявило, что к концу прошлого года война резко сократила расходы, путешествия и инвестиции.
Отмечается, что частные расходы упали на 26,3% экспорт упал на 18,3%, а инвестиции в основной капитал, особенно в жилые дома, сократились на 67,8%. Строительный сектор страдал от нехватки рабочей силы из-за призыва в армию и сокращения палестинских работников.
Между тем, государственные расходы, в основном на военные расходы и компенсацию предприятиям и домохозяйствам, подскочили на 88,1%.
Несмотря на резкое падение ВВП в октябре-декабре экономика Израиля за весь год выросла на 2%.
Однако до атак 7 октября ожидалось, что она вырастет на 3,5%.
Лиам Пич, экономист Capital Economics с развивающихся рынков, сказал, что падение израильской экономики было «намного хуже, чем ожидалось, и подчеркивает степень удара от нападений ХАМАС и войны в Газе».
Он сказал, что прогноз роста страны на 2024 год «теперь, вероятно, будет одним из самых низких за всю историю наблюдений».
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