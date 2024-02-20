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20 февраля 2024, 14:33 Читати українською

Во Франции арестовали виллу Газпрома за 120 млн евро

Во Франции арестовали виллу Maria Irina в городке Рокбрюн-Кап-Мартен недалеко от Монте-Карло. Особняк стоимостью 120 млн евро формально принадлежит российско-армянскому миллионеру Самвелу Карапетяну, но французские следователи считают, что реальный владелец — компания Газпром Нефть, пишет Le Monde.

Во Франции арестовали виллу Maria Irina в городке Рокбрюн-Кап-Мартен недалеко от Монте-Карло.

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12 февраля было принято постановление о замораживании права собственности на виллу и акции компании-собственника Maritime Villa Holding SNC. Это стало самой большой конфискацией российской недвижимости с начала войны в Украине.

Имение состоит из основного дома, трех бассейнов, теннисного корта и вертолетной площадки.

Ранее он был известен местным жителям под названием Villa del Mare, но российский владелец переименовал его в Villa Maria Irina.

Подсанкционный в Украине Карапетян стал владельцем виллы в 2016 году, но подразделение парижской прокуратуры Junalco, борющееся с организованной преступностью, считает, что соглашение было фиктивным.

Самвелу Карапетяну принадлежит крупный девелопер коммерческой недвижимости «Ташир Холдинг», долгое время субподрядчик Газпрома. У «Ташира» также есть госконтракты на освещение центральных улиц Москвы.

Согласно материалам следствия, миллионер купил акции Maritime Villa Holding SNC благодаря кредиту в размере 115 млн евро, взятому в Газпромбанке. Деньги были предоставлены под залог виллы.

Пока идет следствие, вилла будет находиться в управлении Агентства по управлению и возвращению арестованных и конфискованных активов (Agrasc). В случае решения суда, ее могут национализировать и выставить на продажу.

Источник: Минфин
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