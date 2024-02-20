«Укроборонпром» корпоратизировал еще 5 предприятий

В феврале АО «Украинская оборонная промышленность» корпоратизировало еще пять предприятий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«В феврале текущего года еще пять предприятий АО „Украинская оборонная промышленность“ превращено в общества с ограниченной ответственностью», — говорится в сообщении.

В Укроборонпроме подчеркнули, что назначение наблюдательного совета Укроборонпрома и его первые решения придали новый импульс реформе государственного сектора ОПК.

В общей сложности было корпоратизировано уже 33 предприятия «Укроборонпрома».

Трансформация предприятий происходит в рамках решения, принятого на втором заседании наблюдательного совета Общества.

«Превращение оборонно-промышленного комплекса продолжается. Мы должны стать современной оружейной компанией, построенной по лучшим мировым образцам корпоративного управления», — отметил гендиректор «УОП» Герман Сметанин.

В компании добавили, что реформа государственного сектора ОПК открывает путь к масштабному осовремениванию украинской оборонки, ее технологическому обновлению и делает отрасль драйвером развития всей отечественной экономики.