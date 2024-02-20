НАПК исключил из перечня спонсоров войны Либерийский судовой реестр

Национальное агентство по предотвращению коррупции исключило из перечня международных спонсоров войны американскую компанию Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR). Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Компания сообщила украинское ведомство, что все суда российского «Совкомфлота» были изъяты из Либерийского международного судового и корпоративного реестра.

«Отныне способность россии транспортировать свою нефть стала еще более ограниченной, изоляция от цивилизованного мира глубже, а возможности получать „нефтедоллары“ — меньше», — говорится в сообщении.

Напомним

В 2022 году крупнейшая судоходная компания рф «Совкомфлот» передала функции по управлению своими почти 100 судами компании SCF Management Services Dubai LTD.

Ранее, эти же суда «Совкомфлот» передавал в управление компании SCF Management Services Ltd, зарегистрированной в Санкт-Петербурге.

Впоследствии SCF Management Services Dubai LTD все же сменила свое название на Sun Ship Management. Однако, основателем указанной компании осталась SCF Overseas Holding, аффилированная именно АО «Совкомфлот».

При этом 80 из почти 100 танкеров «Совкомфлота» были зарегистрированы под флагом Либерии. Соответственно, регистрация и обслуживание судов производилась Либерийским международным судовым и корпоративным реестром. Это позволяло судам подсанкционного «Совкомфлота» продолжать перевозку и торговлю своей нефтью.

«Национальное агентство приветствует решение LISCR об аннулировании регистрации всех судов компаний SCF Management Services LTD и Sun Ship Management. Это лишает россию еще одной стратегически важной для нее лазейки по обходу санкций», — подытожили в НАПК.