Курс валют на 20 февраля: евро и доллар рванули вверх

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил в покупке 11 копеек, а в продаже 10 копеек. Евро в покупке и продаже прибавило 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,05−38,60 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,51−38,65 грн, евро — 41,60−41,80.

Межбанк открылся в диапазоне 38,27−38,29 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,23−41,24 грн/евро.

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