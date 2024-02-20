Украина в прошлом году получила внешнее финансирование на $42,5 миллиарда — Минфин

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 февраля 2024, 8:38 Читати українською

Украина в прошлом году получила внешнее финансирование на $42,5 миллиарда — Минфин

Украина в 2023 году получила внешнее финансирование на общую сумму $42,5 млрд, из которых $11,6 млрд (27%) — это безвозвратная грантовая помощь. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Украина в 2023 году получила внешнее финансирование на общую сумму $42,5 млрд, из которых $11,6 млрд (27%) — это безвозвратная грантовая помощь.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто оказал грантовую помощь

Грантовую помощь оказали следующие страны: США, Япония, Норвегия, Германия, Испания, Финляндия, Швейцария, Ирландия, Бельгия, Исландия.

«Долгосрочное льготное кредитное финансирование привлечено на общую сумму $30,9 млрд, в том числе от ЕС ($19,5 млрд), МВФ ($4,5 млрд), Японии ($3,4 млрд), Канады ($1,8 млрд), Великобритании ($1 млрд), Всемирного банка ($660 млн), Испании ($50 млн).

Средства от ЕС были вовлечены в рамках макрофинансовой помощи. Кредиты в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС имеют 35-летний срок погашения (включая 10-летний льготный период), а расходы на их обслуживание возмещаются ЕС", — заявили в Минфине.

На конец 2023 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга составила 6,24%, что на 1,4 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим годом, добавили в министерстве.

При этом в течение прошлого года увеличился средневзвешенный срок до погашения государственного и гарантированного долга Украины более чем на 2 года — до 10,56 лет.

В целом в 2023 году общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 1444 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — на $33,9 млрд в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

По состоянию на 31 декабря 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5,5 трлн грн, или $145,3 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
TAN72
TAN72
20 февраля 2024, 8:43
#
Ну как говорят некоторые не стоит переживать,спишут,😂
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
20 февраля 2024, 9:09
#
Та навіть Трамп казав, віддвсте, якщо зможете…
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
20 февраля 2024, 9:31
#
Навіщо списувати? Борг стає довшим і дешевшим
+
0
TAN72
TAN72
20 февраля 2024, 10:46
#
Это долговая яма под которую нам диктуют условия жизни .
+
0
teodor220
teodor220
20 февраля 2024, 10:02
#
Без допомоги США буде важко.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами