Украина в прошлом году получила внешнее финансирование на $42,5 миллиарда — Минфин

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Грантовую помощь оказали следующие страны: США, Япония, Норвегия, Германия, Испания, Финляндия, Швейцария, Ирландия, Бельгия, Исландия.

«Долгосрочное льготное кредитное финансирование привлечено на общую сумму $30,9 млрд, в том числе от ЕС ($19,5 млрд), МВФ ($4,5 млрд), Японии ($3,4 млрд), Канады ($1,8 млрд), Великобритании ($1 млрд), Всемирного банка ($660 млн), Испании ($50 млн).

Средства от ЕС были вовлечены в рамках макрофинансовой помощи. Кредиты в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС имеют 35-летний срок погашения (включая 10-летний льготный период), а расходы на их обслуживание возмещаются ЕС", — заявили в Минфине.

На конец 2023 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга составила 6,24%, что на 1,4 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим годом, добавили в министерстве.

При этом в течение прошлого года увеличился средневзвешенный срок до погашения государственного и гарантированного долга Украины более чем на 2 года — до 10,56 лет.

В целом в 2023 году общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 1444 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — на $33,9 млрд в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.