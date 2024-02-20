Никаких ограничений на один перевод или в сутки в валюте между родственниками

Теперь без ограничений: ПУМБ убирает лимиты (суточные и на один перевод) на карточные валютные переводы между родственниками в приложении ПУМБ Online. Переводы возможны в USD , EUR , PLN и GBP.

ПУМБ постоянно работает над усовершенствованием своих продуктов и сервисов. Чтобы обеспечить еще большую свободу финансовых операций, банк увеличил лимиты на переводы в валюте между родственниками — отныне никаких ограничений на один перевод и в сутки, но не более 399 999 грн в месяц (эквивалент в валюте перевода).

Есть близкие родственники, которые пользуются ПУМБ? Для подтверждения связи перейдите в приложение ПУМБ Online -> раздел «Больше» -> Дополнительные услуги-> «Семейная связь» и следуйте инструкциям в приложении.

Напомним, что ПУМБ также увеличил лимиты на переводы в гривне между клиентами ПУМБ:

• Переводы между собственными картами/счетами через ПУМБ Online — без ограничений и лимитов (суточных и один перевод).

• С карты на карту ПУМБ — никаких лимитов на один перевод, но не более 89 999 грн в сутки.

• С карты ПУМБ на карты других банков — если у ПУМБ есть данные получателя, предусмотренные законодательством, нет никаких ограничений по сумме одного перевода, но не более 89 999 грн в сутки. Если данные получателя не полны, лимит на транзакцию остается без изменений — 29 999 грн. на один перевод и не более 89 999 грн. в сутки.

Еще одно преимущество быть вместе с ПУМБ — в приложении ПУМБ Online любые переводы с карты на карту в- без комиссий и лишних переплат.