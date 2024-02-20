Абанк и Смарт Каса — это точно быстро, удобно и выгодно

Партнерство стало возможным благодаря общей цели — предоставлять клиентам наиболее выгодные условия для безналичных расчетов и электронной коммерции. Теперь предприниматели малого и среднего бизнеса могут легко устанавливать и управлять услугами эквайринга непосредственно через приложение Абанк на своем мобильном телефоне, что делает процесс крайне удобным и эффективным.

В конце 2023 года компания выпустила новый продукт — Смарт Каса Pro, который уже собирает положительные отзывы среди предпринимателей. «Наша новинка Смарт Каса Pro — это не просто обычный терминал или кассовый аппарат. Это интегрированный комплекс решений и полноценная бизнес-экосистема, сочетающая в себе функционал кассы, банковского терминала, программного РРО и даже имеет собственную систему учета. Все это унифицировано в одном смарт-устройстве, что позволит предпринимателям эффективно внедрять современные технологии в своем бизнесе,» — рассказывает Тарас Вилянский, руководитель по развитию бизнеса Смарт Касы.

Смарт Каса также предоставляет лучшую сервисную поддержку на рынке, благодаря чему предприниматели могут рассчитывать на быстрый и квалифицированный ответ на любой вопрос или проблему, которая может возникнуть в процессе эксплуатации кассового оборудования. Наша команда всегда на связи, чтобы обеспечить вам необходимую помощь и поддержку.

Кроме того, Смарт Каса имеет все соответствующие сертификаты, в том числе международные, касательно соответствия всех требований законодательства, регулирующего регистрацию расчетных операций. С этим продуктом предприниматели могут быть уверены, что они выполняют все необходимые нормы и сохраняют законность своих финансовых операций.

Кроме того, Абанк и Смарт Каса рады объявить об увлекательной акции: розыгрыш подписок Смарт Касы! Только до 31.03.2024 Специально для клиентов дарим 3 годовые подписки на личный кабинет! Это уникальное предложение позволяет клиентам, которые подключат эквайринг Абанка и приобретут Смарт Касу, принять участие в розыгрыше. В результате розыгрыша, три счастливых клиента получат еще одногодичную подписку в подарок, что является отличным способом отметить их преданность и поддержку.

Таким образом, сотрудничество Абанк и Смарт Каса создает новые перспективы для украинских предпринимателей, помогая им развивать свой бизнес, повышать прибыль и обеспечивать комфортные условия для своих клиентов. Не упустите эту исключительную возможность стать частью инновационного мира Смарт Касы и воспользоваться выгодой.