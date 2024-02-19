Курс валют на вечер 19 февраля: доллар и евро растут на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро выросло на 9 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 19 февраля Закрытие 19 февраля Изменения доллар 38,13/38,20 38,27/38,29 14/9 евро 41,12/41,18 41,21/41,22 9/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,00−38,45 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,40−38,55, евро — 41,55−41,75 грн.

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