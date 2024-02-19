Гривневые средства физлиц на банковских счетах в прошлом году выросли на 20,5% — НБУ

В прошлом году продолжался рост гривневых средств физических лиц на счетах банков: на 7,3% за IV квартал 2023 года и на 20,5% за год. Об этом в Фейсбуке написал глава Национального банка Андрей Пышный.

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«Весь год продолжался рост гривневых средств физических лиц на счетах банков: на 7,3% за квартал и на 20,5% за год. Годовой темп прироста розничных срочных депозитов стал рекордным за более чем десятилетие — 37,2%», — говорится в сообщении.

По словам Пышного, в начале 2024 года наблюдалась сезонная картина с отливами средств со счетов физлиц. Но уже в феврале рост возобновился, поэтому никаких угроз стабильности фондирования банков нет.

«Отмечу, что уровень долларизации депозитов снижался шестой квартал подряд (до 31,5%) путем более активного прироста гривневых средств», — отметил Пышный.

Он отметил, что рыночные ставки по гривневым кредитам бизнеса снизились за год на 2,3 и. п. (до 17,7% годовых). Самое заметное — по кредитам МСП. Подобная динамика наблюдалась и по кредитам физлицам — стоимость по новым сделкам снизилась на 2,5 в. п. за год. Это говорит о том, что кредитоспособный спрос растет, а банки видят возможность его удовлетворить.

Кроме того, кредитование росло во всех сегментах. Корпоративное кредитование продемонстрировало такую динамику, которая почти компенсировала падение в начале 2023 года — 0,7% за год.

Объемы гривневых кредитов МСП росли быстрее всего: +6,8% кв./кв. и +12,4% р/с. Сейчас эти кредиты уже составляют 57% в чистом гривневом кредитном портфеле бизнеса.