Нацбанк актуализировал валютные ограничения в сфере страхования. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ актуализировал валютные ограничения в сфере страхования
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Что изменится
Так, с 20 февраля 2024 года:
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внесены уточнения относительно новых классов страхования, новых требований к капиталу платежеспособности и минимального капитала, установленных Положением об установлении требований обеспечения платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщика;
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приведены в соответствие с требованиями Закона о финансовых услугах и Положением об авторизации предоставителей финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2023 года № 199, требования по небезупречной деловой репутации для целей пребывания в Перечне страховщиков.
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