НБУ актуализировал валютные ограничения в сфере страхования

внесены уточнения относительно новых классов страхования, новых требований к капиталу платежеспособности и минимального капитала, установленных Положением об установлении требований обеспечения платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщика;

приведены в соответствие с требованиями Закона о финансовых услугах и Положением об авторизации предоставителей финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2023 года № 199, требования по небезупречной деловой репутации для целей пребывания в Перечне страховщиков.