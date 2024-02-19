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19 февраля 2024, 14:44 Читати українською

НБУ актуализировал валютные ограничения в сфере страхования

Нацбанк актуализировал валютные ограничения в сфере страхования. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк актуализировал валютные ограничения в сфере страхования.
Фото:depositphotos

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Что изменится

Так, с 20 февраля 2024 года:

  • внесены уточнения относительно новых классов страхования, новых требований к капиталу платежеспособности и минимального капитала, установленных Положением об установлении требований обеспечения платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщика;

  • приведены в соответствие с требованиями Закона о финансовых услугах и Положением об авторизации предоставителей финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2023 года № 199, требования по небезупречной деловой репутации для целей пребывания в Перечне страховщиков.

Источник: Минфин
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