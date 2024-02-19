С февраля 2022 года Япония направила Украине $4,6 млрд

В условиях полномасштабной российской агрессии Япония является одним из лидеров в поддержке Украины по всем возможным направлениям. Япония уже оказала поддержку на сумму свыше $4,6 млрд, в том числе около $372 млн — в форме грантов. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Помощь Японии

«Эта помощь жизненно важна для обеспечения экономической и финансовой стабильности Украины. Я благодарен за продуктивное сотрудничество в рамках Платформы доноров Украины, а также за лидерство в консолидации усилий международного сообщества, которое Япония продемонстрировала во время председательства в G7 в 2023 году», — отметил Министр финансов Украины.

Средства от Японии на бюджетную поддержку были привлечены через пять проектов Всемирного банка: PEACE in Ukraine, INSPIRE, ARISE, HOPE и Development Policy Loan. А также через Японское агентство международного сотрудничества (JICA).

В 2024 году Украина рассчитывает привлечь $37,3 млрд от международных партнеров на социальную и гуманитарную сферы. В первые месяцы года Япония является самым крупным донором финансовой помощи. Всего в первом квартале ожидается, что помощь составит около $2,2 млрд. Средства будут привлечены через рамочные проекты Всемирного банка.

Министр финансов также отметил, что расширение сотрудничества с Японией, в том числе государственно-частной — приоритет Украины для эффективного восстановления.

Согласно последним оценкам RDNA3, потребности на восстановление составляют почти $486 млрд, на быстрое восстановление — $15 млрд.

«Масштабное восстановление потребует прочного и длительного сотрудничества Правительства Украины с частным сектором. Мы готовы совместно работать, чтобы обеспечить благоприятные условия для привлечения японского бизнеса. Кроме того, для нас ценны опыт и экспертиза Японии в реализации проектов по восстановлению», — добавил Марченко.