Укрпочта готовит выпуск марок к 10-й годовщине российско-украинской войны (фото)

В преддверии десятой годовщины войны и второй годовщины полномасштабного вторжения, развязанного россией против Украины, национальный почтовый оператор представит почтовый выпуск «И будет весна!». Об этом говорится в сообщении Укрпочты.

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Что известно

Погашение штемпелем «Первый день» пройдет 23 февраля в Киеве на главпочтамте и на левобережном почтамте, спецпогашение — во всех регионах Украины. Штемпеля, А Р Крым и Севастополь прикреплены к Киеву, Луганской области — к Покровску Донецкой области.

На почтовом блоке «И будет весна!» воспроизведены одни из самых известных и знаковых фотографий военного времени, которым Укрпочта чествует героическое сопротивление украинского народа против российского агрессора:

• захват аэропорта «Бельбек» — знаковая фотография войны, начавшейся с оккупации Крыма в 2014 году польского художника Kубы Каминского. Этот снимок фотографу чудом удалось скрыть от русских захватчиков, благодаря чему фотографию увидел весь мир;

• воин в лучах солнца на «Азовстали» — легендарный автопортрет, сделанный защитником с позывным «Орестом» Дмитрием Козацким в мае 2022 года во время героической обороны Мариупольской «крепости»;

• фото со свадьбы медиков-волонтеров весной 2022 года во дворе разрушенного российскими ракетами дома в Харькове, автора Сергея Бобко;

• фотография рук пехотинца 28-й бригады с позывным «Снежок», которое зафиксировал Максим Дондюк в нескольких сотнях метров от вражеских окопов на окраине Бахмута в марте 2023 года.



Тираж блока — 250 000 экземпляров, стоимость — 90 грн. Тираж конверта «Первый день» — 50 000 экземпляров. Выпуск также содержит художественный конверт, 4 карты, презентационную папку и сувенирную рамку.

Предзаказ

Отныне в почтовом маркете открывается предзаказ на почтовый набор. Для оформления предзаказа перейдите по ссылке. Отправка заказов начнется после 23 февраля — даты ввода выпуска в обращение.