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19 февраля 2024, 12:51 Читати українською

Украинцы в прошлом году сократили донаты в крупнейшие фонды почти вдвое — Опендатабот

18,75 млрд грн задонатили люди в три крупнейших фонда в течение прошлого года. Эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2022 году. Для сравнения, в 2022 году общая сумма донатов достигла рекордных 34,38 млрд грн. Об этом говорится в данных Опендатабот.

18,75 млрд грн задонатили люди в три крупнейших фонда в течение прошлого года.
Фото:depositphotos

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Донатов стало больше во второй половине года. Именно к концу года приходятся рекордные суммы сборов сразу нескольких платформ. Об этом свидетельствуют данные из United 24, «Повернись живым» и Фонда Притулы.

Как донатили украинцы в 2023 году

United 24 стал лидером среди благотворительных организаций в 2023 году. Фонду удалось привлечь почти 2/3 из общей суммы — 12,07 млрд грн. Пик донатов пришелся на декабрь прошлого года — 3,55 млрд грн или 29%. Это рекордная сумма за месяц после начала существования фонда.

United 24 работает на 5 направлениях:

  • потребности ВСУ — 10,81 млрд грн (90%);
  • здравоохранение — 0,76 млрд грн (6%);
  • восстановление разрушенного имущества и инфраструктуры — 0,25 млрд грн (2%);
  • гуманитарное разминирование — 0,13 млрд грн (1%);
  • потребности образования и науки — 0,12 млрд грн (1%).
  • Для «Повернись живым» декабрь тоже стал весомым, ведь именно тогда фонд собрал 20% всех накоплений за год — 0,9 млрд грн. Доля фонда от всех собранных вместе с коллегами пожертвований составляет 24% — 4,53 млрд грн. Всего 11% от всей накопленной суммы приходится на Фонд Притулы. Организация собрала 2,14 млрд грн в прошлом году, из которых больше всего поступило в октябре — 0,31 млрд грн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+30
Exba
Exba
19 февраля 2024, 13:04
#
Меньше у людей денег и меньше доверия к фондам. Лучше донатить на прямую
+
+7
BatonUA
BatonUA
19 февраля 2024, 14:15
#
Одиниці можуть задонатити на щось серйозне самостійно. Великі речі можна придбати тільки разом. Та ще й розуміти кому реально потрібно допомогти, бо ми ситуацію не бачимо
+
0
parseval
parseval
19 февраля 2024, 15:14
#
Напрямую куда??? Что вы можете купить самостоятельно???
+
+15
TAN72
TAN72
19 февраля 2024, 13:08
#
Чего однин стоит, вместо дронов на спутник отмыл.
+
+30
oleg179
oleg179
19 февраля 2024, 13:37
#
Видя сколько крадет зеленский и ко, руки опускаются
+
+15
mantis05
mantis05
19 февраля 2024, 13:48
#
Пркфы в студию можно, как зелик крадёт деньги. Мы же не бабки базарные, чтобы как балаболки пробитые, на людей клеветать, верно?
+
0
BobKickass
BobKickass
19 февраля 2024, 13:52
#
Ага, до Зеленського звичайно ж претензій може бути дуже багато, але називати його злодієм?!

oleg179
А ще, не забувайте, що яка б у нас не була влада, іншої ми вже не отримаємо до кінця війни. Тож критикуйте конкретні справи конкретних людей, а не абстрактну «владу»
+
+30
nitrolog
nitrolog
19 февраля 2024, 13:59
#
Дивно, коли кажуть Пєтя вкрав, то це чомусь аксіома, а як про уклоніста-піаніста оманського, то де пруфи
пруфів повно, було б бажання їх бачити
+
0
BobKickass
BobKickass
19 февраля 2024, 13:47
#
В рік початку повномасштабного вторгнення донатили набагато більше, це природньо. Але я не думаю що в 2024 фонди отримають істотно менше ніж в 2023, думаю плюс мінус те саме. Для нас донат вже перетворився на щось буденне, якщо не щоденне :)
+
0
Criptor82
Criptor82
19 февраля 2024, 14:27
#
BobKickass. Хотілось би в це вірити. Фізичні особи так, а ось юридичні особи можуть зменшити донати, бо почались податкові перевірки, на підході митні перевірки. Мобілізація та непродумана система бронювання теж вплинула на фінансові результати підприємств через дефіцит кадрів, тому в 2024 очікує зменшення сум сплачених донатів у фонди. Ті хто допомагали напряму й надалі будуть допомагати. А ще було б непогано побачити аудит цих фондів.
+
0
veritas69
veritas69
19 февраля 2024, 13:47
#
Толи еще будет. у тех кто донатит денег становится меньше. есть те у кого их становится больше, но они не донатили и не будут
+
+10
Kharakternyk
Kharakternyk
19 февраля 2024, 14:22
#
В 2024-му скоротять ще більше.
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