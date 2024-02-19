Украинцы в прошлом году сократили донаты в крупнейшие фонды почти вдвое — Опендатабот

18,75 млрд грн задонатили люди в три крупнейших фонда в течение прошлого года. Эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2022 году. Для сравнения, в 2022 году общая сумма донатов достигла рекордных 34,38 млрд грн. Об этом говорится в данных Опендатабот.

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Донатов стало больше во второй половине года. Именно к концу года приходятся рекордные суммы сборов сразу нескольких платформ. Об этом свидетельствуют данные из United 24, «Повернись живым» и Фонда Притулы.

Как донатили украинцы в 2023 году

United 24 стал лидером среди благотворительных организаций в 2023 году. Фонду удалось привлечь почти 2/3 из общей суммы — 12,07 млрд грн. Пик донатов пришелся на декабрь прошлого года — 3,55 млрд грн или 29%. Это рекордная сумма за месяц после начала существования фонда.

United 24 работает на 5 направлениях: