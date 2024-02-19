18,75 млрд грн задонатили люди в три крупнейших фонда в течение прошлого года. Эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2022 году. Для сравнения, в 2022 году общая сумма донатов достигла рекордных 34,38 млрд грн. Об этом говорится в данных Опендатабот.
Украинцы в прошлом году сократили донаты в крупнейшие фонды почти вдвое — Опендатабот
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Донатов стало больше во второй половине года. Именно к концу года приходятся рекордные суммы сборов сразу нескольких платформ. Об этом свидетельствуют данные из United 24, «Повернись живым» и Фонда Притулы.
Как донатили украинцы в 2023 году
United 24 стал лидером среди благотворительных организаций в 2023 году. Фонду удалось привлечь почти 2/3 из общей суммы — 12,07 млрд грн. Пик донатов пришелся на декабрь прошлого года — 3,55 млрд грн или 29%. Это рекордная сумма за месяц после начала существования фонда.
United 24 работает на 5 направлениях:
- потребности ВСУ — 10,81 млрд грн (90%);
- здравоохранение — 0,76 млрд грн (6%);
- восстановление разрушенного имущества и инфраструктуры — 0,25 млрд грн (2%);
- гуманитарное разминирование — 0,13 млрд грн (1%);
- потребности образования и науки — 0,12 млрд грн (1%).
- Для «Повернись живым» декабрь тоже стал весомым, ведь именно тогда фонд собрал 20% всех накоплений за год — 0,9 млрд грн. Доля фонда от всех собранных вместе с коллегами пожертвований составляет 24% — 4,53 млрд грн. Всего 11% от всей накопленной суммы приходится на Фонд Притулы. Организация собрала 2,14 млрд грн в прошлом году, из которых больше всего поступило в октябре — 0,31 млрд грн.
Источник: Минфин
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Комментарии - 12
oleg179
А ще, не забувайте, що яка б у нас не була влада, іншої ми вже не отримаємо до кінця війни. Тож критикуйте конкретні справи конкретних людей, а не абстрактну «владу»
пруфів повно, було б бажання їх бачити