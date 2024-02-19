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19 февраля 2024, 12:35 Читати українською

Цены на нефть снизились на фоне прогнозов спроса

Цены на нефть снизились в понедельник, 19 февраля, поскольку инвесторы вновь обратили внимание на прогнозы спроса, а опасения относительно высокой инфляции и высоких процентных ставок в США усилились. Об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть снизились в понедельник, 19 февраля, поскольку инвесторы вновь обратили внимание на прогнозы спроса, а опасения относительно высокой инфляции и высоких процентных ставок в США усилились.
Фото: Pixabay

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«Отчеты о повышении цен производителей в США подпитали опасения, что высокая инфляция и высокие процентные ставки ограничат рост потребления топлива», — пишет агентство.

Цены на нефть марки Brent снизились на 61 цент, до $82,86 за баррель. Баррель нефть марки WTI в США снизился на 41 цент, до $78,78.

Члены совета Федеральной резервной системы США в пятницу выразили «терпение» по поводу снижения процентных ставок. Более высокие ставки делают нефть дороже, что ведет к спаду потребления на рынке.

Рынки также не видят четкой картины спроса из Китая.

Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) предупреждает, что рост спроса на нефть ослабнет в 2024 году и прогнозирует профицит черного золота на рынке в течение года.

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Источник: Минфин
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