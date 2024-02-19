Курс валют на 19 февраля: евро и доллар дорожают

В понедельник, 19 февраля, на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже прибавил 10 копеек. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил в покупке 5 копеек, а в продаже потерял 3 копейки. Евро в покупке прибавило 5 копеек, а в продаже не изменилось.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,90−38,40 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,30−38,37 грн, евро — 41,40−41,60.

Межбанк открылся в диапазоне 38,13−38,20 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,12−41,18 грн/евро.

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