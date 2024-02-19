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19 февраля 2024, 11:12 Читати українською

ЕБРР за пять лет может инвестировать в Украину до 15 миллиардов евро

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в экономику Украины 3,8 млрд евро. В ближайшие пять лет ЕБРР может инвестировать в Украину от 7,5 млрд до 15 млрд евро. Об этом подчеркнула президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, передает Укринформ.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в экономику Украины 3,8 млрд евро.
Фото:depositphotos

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Что известно

Как отметила Рено-Бассо, в последнее время экономика Украины стабилизировалась и даже наблюдается ее существенный рост. Рено-Бассо назвала «невероятным и удивительным» факт, что в условиях войны и экономической нестабильности экономика Украины по результатам 2023 выросла на 5%.

По ее словам, в значительной степени это стало возможным благодаря финансовой поддержке Украины извне, стимулированию бизнеса к дальнейшему инвестированию в экономику страны.

Президент ЕБРР отметила, что сейчас, очевидно, сложно привлекать новых зарубежных инвесторов к ведению бизнеса в Украине. Однако можно стимулировать бизнес-активность украинских компаний, а также иностранных компаний, уже присутствующих на украинском рынке.

«За последние два года мы смогли инвестировать в Украину 3,8 млрд евро», — отметила Рено-Бассо.

Она добавила, что это больше, чем было раньше, когда в среднем инвестировался 1 млрд евро в год.

Президент ЕБРР также обратила внимание на устойчивость банковской системы Украины, заметив, что через нее можно активно финансировать малый и средний бизнес и оказывать поддержку местным компаниям, нуждающимся в помощи в получении оборотного капитала или инвестиций.

Рено-Бассо отметила необходимость финансирования ключевой инфраструктуры Украины, в частности в сфере энергетики, улучшения функционирования системы коммуникаций, в том числе железнодорожной — для увеличения пропускной способности украинского экспорта в страны ЕС.

По ее убеждению, сейчас нужно сосредоточиться на инвестициях на краткосрочную перспективу и делать это вместе с реформами, в частности, по совершенствованию системы закупок, борьбе с коррупцией.

Президент ЕБРР сообщила, что имеет для Украины «положительный сигнал»: в 2024 году банк будет продолжать инвестировать в экономику Украины.

«Наша оценка состоит в том, что в следующие годы пять лет мы можем инвестировать в реальную экономику от 7,5 млрд до 15 млрд евро», — сказала Рено-Бассо, отметив, что ЕБРР будет делать это в сотрудничестве и координации с другими партнерами в ЕС, донорами и международными финансовыми организациями.

Напомним

По итогам 2023 года Европейский банк реконструкции и развития профинансировал проекты в Украине на рекордную сумму 2,1 млрд евро, в 2024 году объемы финансирования планируют снизить до 1,5 миллиарда евро.

Источник: Минфин
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