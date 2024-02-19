За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1290 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 403 720 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 февраля: 1290 российских оккупантов, 11 танков и 1 самолет
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 403 720 (+1290) человек,
- танков — 6498 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 12232 (+34) ед,
- артиллерийских систем — 9733 (+24) ед,
- РСЗО — 986 (+2) ед,
- средства ПВО — 674 (+0) ед,
- самолетов — 336 (+1) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7460 (+11),
- крылатые ракеты — 1898 (+0),
- корабли /катера — 25 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12767 (+31) ед,
- специальная техника — 1545 (+5).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии