Эстония, Дания, Норвегия, Литва и Латвия лидируют по общим обязательствам по помощи Украине — обзор

Эстония, Дания , Норвегия, Литва и Латвия лидируют по общим обязательствам помощи Украине, если измерять помощь в соотношении к ВВП этих стран. Об этом свидетельствует новый обзор поддержки Украины Ukraine Support Tracker , подготовленный Кильским институтом мировой экономики, пишет «Укринформ».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным исследования, на 15 января общий объем многолетних и краткосрочных обязательств Эстонии по оказанию помощи Украине составляет 3,5% от ВВП страны.

На втором месте по этому показателю находится Дания — 2,41%. Далее следуют Норвегия (1,72%), Литва (1,54%), Латвия (1,15%), Финляндия (0,71%), Польша (0,69%), Нидерланды (0,67%).

Общий объем помощи и обязательств Германии по поддержке Украины составляет 0,57% от ее ВВП, Великобритании — 0,55%, Соединенных Штатов — 0,32%, Франции — 0,07%. Нейтральные Швейцария и Австрия выделили в поддержку Украины 0,33 и 0,18% соответственно.

Страны-лидеры

Если же рассматривать предоставленную и обещанную Украине помощь в финансовой, гуманитарной и военной сферах в миллиардах евро, то здесь на первом месте — Евросоюз, который выделил в общей сложности 84,99 млрд евро (77,18 млрд — финансовая помощь, 2,21 млрд — гуманитарная), 5,6 млрд — военная).

Вторым крупнейшим спонсором Украины являются Соединенные Штаты с общим объемом 67,71 млрд евро помощи (24,03 млрд — финансовая, 1,45 млрд — гуманитарная, 42,22 млрд — военная).

На третьем месте — Германия с 22,06 млрд евро оказанной помощи и обязательств по состоянию на 15 января этого года (1,41 млрд — финансовая помощь, 2,95 млрд — гуманитарная, 17,70 млрд — военная).

Далее следуют Великобритания (15,66 млрд евро в целом), Дания (8,76 млрд евро), Норвегия (7,57 млрд евро), Япония (7,53 млрд евро), Нидерланды (6,21 млрд евро), Канада (5,78 млрд евро), Польша (4,3 млрд евро), Швеция (2,97 млрд евро), Швейцария (2,38 млрд евро), Бельгия (2,22 млрд евро), Финляндия (1,92 млрд евро) евро), Франция (1,8 млрд евро), Чехия (1,33 млрд евро), Италия (1,3 млрд евро), Эстония (1,2 млрд евро), Литва (0,93 млрд евро), Испания (0,93 млрд евро), Южная Корея (0,88 млрд евро), Австрия (0,8 млрд евро).