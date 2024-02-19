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19 февраля 2024, 9:52 Читати українською

Кабмин согласовал продажу суперяхты Медведчука

Кабинет министров согласовал продажу 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба АРМА.

Кабинет министров согласовал продажу 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.

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Что известно

Проведение конкурса по реализации активов в виде движимого имущества, которое находится за границей и передано АРМА для реализации, осуществляется по согласованию с Кабинетом Министров. Такое согласование сегодня оформлено соответствующим протокольным решением правительства, отметило агентство.

В январе в хорватских СМИ появилась информация, что у яхты Royal Romance мог появиться новый владелец. Однако АРМА эту информацию опровергло.

Арестованная яхта 25 января временно отправилась с верфи Adria Docks в хорватском городе Трогир для подтверждения ее технической способности, плавучести и работы двигателей, заявило агентство.

Напомним

16 марта 2022 Львовский суд арестовал яхту, а 11 апреля передал ее в распоряжение АРМА.

В ноябре правительство усовершенствовало процедуру реализации арестованных активов, также внедрена возможность их продажи за рубежом. Соответствующие изменения внесены в постановления № 719 и № 558. АРМА тогда заявило, что это позволяет продать 92-метровую яхту, конфискованную у Виктора Медведчука.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+50
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 февраля 2024, 10:27
#
Ну, а через пару лет мы узнаем, что собственником этой яхты стала какая ниб4удь оффшорная компания и купила ее (условно) за «три копейки». Ну еще через пару лет мы узнаем, как кто-то из чиновников АРМА (а все директора этой конторы уже под следствием) договорился с кем-то из окружения медведчука о продаже этой яхты на подставную контору!
Да, забыл, тут кто-то верит в эту АРМУ? Или пример оценки «Океан Плаза» (по 1800 гривен за кв метр торговой площади почти в центре Киева) никого ничему не научил?
+
+15
nitrolog
nitrolog
19 февраля 2024, 11:05
#
Цій конторкє вірять тільки ті хто вірять в єдиний пазітівний марафон, там каву в Криму вже рік як п’ють, а ті хто бачили як «смотрящій» від Єрмака лупцює просто на вході в АРМА робітника розуміють все, але я не впевнений. Ця влада узурпувала під себе все що тільки можна, навіть вже яника переплюнули і він там десь сидить на болотах і питає «а що так можна було?»
+
0
Rubi0
Rubi0
19 февраля 2024, 11:08
#
А потом следующая власть будет арестовывать и забирать у текущих. В этом как мне кажется основная проблема политической культуры, у нас всегда действующая власть добивает оппонентов, потому все гребут как не в себя и выводят деньги из страны под конец очередной 5летки подальше, чтоб до них не добрались.
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