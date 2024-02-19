Кабмин согласовал продажу суперяхты Медведчука

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Что известно

Проведение конкурса по реализации активов в виде движимого имущества, которое находится за границей и передано АРМА для реализации, осуществляется по согласованию с Кабинетом Министров. Такое согласование сегодня оформлено соответствующим протокольным решением правительства, отметило агентство.

В январе в хорватских СМИ появилась информация, что у яхты Royal Romance мог появиться новый владелец. Однако АРМА эту информацию опровергло.

Арестованная яхта 25 января временно отправилась с верфи Adria Docks в хорватском городе Трогир для подтверждения ее технической способности, плавучести и работы двигателей, заявило агентство.

Напомним

16 марта 2022 Львовский суд арестовал яхту, а 11 апреля передал ее в распоряжение АРМА.

В ноябре правительство усовершенствовало процедуру реализации арестованных активов, также внедрена возможность их продажи за рубежом. Соответствующие изменения внесены в постановления № 719 и № 558. АРМА тогда заявило, что это позволяет продать 92-метровую яхту, конфискованную у Виктора Медведчука.