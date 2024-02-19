Расходы госбюджета в январе сократились в 2,6 раза

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Куда направили

Больше всего направлено на оплату труда с начислениями — 75,9 млрд грн, или 50,5% от общего объема расходов, израсходованных за январь 2024 года.

В частности, на денежное содержание военнослужащих — 57,4 млрд грн, что почти вдвое меньше, чем в декабре 2023 года (107,8 млрд грн).