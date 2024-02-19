Великобритания продлит на 18 месяцев визы для украинских беженцев. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Для украинских беженцев в Великобритании есть особые категории виз со сроком действия три года.

Первые такие визы были выданы в марте 2022 года, соответственно, они идут в марте 2025-го. Они позволяют беженцам работать в Британии, а также дают им доступ к образованию, здравоохранению и социальным льготам.

Решение министерства позволит продлить пребывание для 283 000 украинцев.