НБУ повысил курс доллара на две копейки: официальный курс

Национальный банк Украины установил на 19 февраля 2024 официальный курс гривны на уровне 37,9719 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 2 копейки.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

НБУ на 19 февраля установил официальный курс евро на уровне 40,89 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.